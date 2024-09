Meteo Empoli, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Empoli indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni e successivamente a nubi sparse. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che daranno il via a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La temperatura si manterrà attorno ai 15,6°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91%. Con il progredire della giornata, si assisterà a un aumento delle temperature, che toccheranno i 24°C nel pomeriggio, mentre la copertura nuvolosa varierà da sereno a parzialmente nuvoloso.

Nella notte, le condizioni meteo a Empoli presenteranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. L’umidità sarà alta, attorno al 91%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 2,1 km/h. Con il passare delle ore, le piogge si attenueranno e si passerà a un cielo con poche nuvole, mantenendo temperature simili fino all’alba.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 19°C alle 08:00 e raggiungeranno i 24°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 2%. Il vento si farà sentire leggermente, con velocità che varieranno tra 2,1 km/h e 5,6 km/h. L’umidità, pur diminuendo, rimarrà comunque attorno al 64%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 24°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino all’87%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 19,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno nuovamente coperti. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,4°C entro le 23:00. L’umidità si attesterà attorno al 78%, mentre il vento si manterrà debole, con velocità attorno ai 3,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, si prevede un ritorno di nubi e possibili piogge nei giorni successivi, quindi sarà opportuno monitorare attentamente gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.32 mm 2.2 ESE max 2.6 Scirocco 92 % 1014 hPa 4 poche nuvole +15.1° perc. +15.1° prob. 56 % 3.1 ESE max 3.4 Scirocco 93 % 1014 hPa 7 cielo sereno +17.3° perc. +17.3° prob. 21 % 4.1 ESE max 5.9 Scirocco 85 % 1015 hPa 10 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° prob. 45 % 2.1 O max 5.1 Ponente 64 % 1015 hPa 13 cielo coperto +24.2° perc. +24° prob. 23 % 12.6 O max 19.2 Ponente 50 % 1014 hPa 16 nubi sparse +21.9° perc. +21.8° prob. 17 % 9.7 O max 17.2 Ponente 61 % 1014 hPa 19 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 4 SSO max 4.7 Libeccio 73 % 1015 hPa 22 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° prob. 1 % 2.6 S max 3.9 Ostro 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:03

