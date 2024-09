Meteo Enna, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C. Con l’avanzare della mattinata, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 16,3°C, mentre la copertura nuvolosa sarà del 47%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,1 km/h da Sud Ovest, con una probabilità di precipitazioni del 44%. Nelle prime ore del mattino, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno alle 01:00, con una temperatura di 16°C e una copertura nuvolosa ridotta al 6%. Tuttavia, a partire dalle 02:00, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 23,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,8 km/h, mentre la probabilità di pioggia si attesterà attorno all’8% fino alle 12:00. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che si manterranno sui 24,1°C alle 13:00. Le precipitazioni si intensificheranno, con una probabilità che arriverà fino al 41%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno a 18,8°C alle 19:00, con una probabilità di pioggia che raggiungerà il 100%. Le precipitazioni continueranno fino a tarda notte, con valori di pioggia che si attesteranno intorno ai 0,32 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori freschi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. Domani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma le nuvole potrebbero tornare a far visita alla città nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16° perc. +15.9° prob. 6 % 4.5 SO max 4.9 Libeccio 87 % 1015 hPa 4 cielo sereno +15.2° perc. +15.1° prob. 20 % 3.1 ONO max 3.3 Maestrale 91 % 1014 hPa 7 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 6.2 SO max 9.7 Libeccio 74 % 1015 hPa 10 cielo coperto +22.4° perc. +22° Assenti 13.6 SO max 18.2 Libeccio 51 % 1014 hPa 13 cielo coperto +24.1° perc. +23.7° prob. 33 % 17.5 SO max 21.3 Libeccio 44 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +21.7° perc. +21.3° 0.14 mm 17.4 SO max 19.7 Libeccio 52 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +18.8° perc. +18.5° 0.32 mm 9.5 SO max 18.8 Libeccio 70 % 1015 hPa 22 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° prob. 83 % 2.9 NO max 4.5 Maestrale 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:00

