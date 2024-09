Meteo Enna, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e momenti di pioggia leggera. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 23,9°C. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della probabilità di precipitazioni, con pioggia leggera attesa. Infine, la sera porterà un miglioramento, con un ritorno a condizioni di cielo sereno.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Enna vedrà un cielo con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche provenienti da est. Proseguendo verso la mattina, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura di circa 19°C alle 7:00 e raggiungendo i 23,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con una umidità che si attesterà attorno al 50%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un calo delle temperature, che si porteranno a 21,6°C alle 15:00. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con pioggia leggera prevista tra le 13:00 e le 18:00. Le raffiche di vento si manterranno moderate, con direzione sud-ovest. La sera porterà un miglioramento, con un cielo che si schiarirà e temperature in calo fino a 17,4°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna nei prossimi giorni mostrano un trend variabile. Dopo una giornata di pioggia leggera e nuvolosità, si prevede un miglioramento per i giorni successivi, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere un fine settimana più sereno, mentre chi ha in programma attività all’aperto per Mercoledì dovrà prepararsi a possibili acquazzoni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° Assenti 2.3 E max 3.3 Levante 81 % 1018 hPa 4 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° Assenti 3.2 SO max 3.5 Libeccio 81 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 5.8 SO max 8.4 Libeccio 65 % 1018 hPa 10 cielo coperto +22.6° perc. +22.2° Assenti 13.4 SO max 19.9 Libeccio 50 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +22.9° perc. +22.7° 0.27 mm 22.5 OSO max 26.2 Libeccio 56 % 1018 hPa 16 cielo coperto +21.4° perc. +21.2° prob. 40 % 5.1 OSO max 6.7 Libeccio 62 % 1018 hPa 19 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° prob. 3 % 6.4 SO max 7.7 Libeccio 77 % 1019 hPa 22 nubi sparse +17.6° perc. +17.7° Assenti 4.6 OSO max 4.6 Libeccio 86 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.