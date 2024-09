Meteo Ercolano, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Ercolano si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con solo poche nuvole sparse.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo completamente sereno, senza alcuna copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno tra i 18,2°C e i 19,2°C, con un’umidità che varierà dal 59% al 62%. La brezza leggera proveniente da sud-est garantirà un’atmosfera piacevole, senza particolari raffiche di vento.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 20,3°C, e già alle 10:00 si raggiungeranno i 21,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma non supererà i 10 km/h, mantenendo condizioni di calma. L’umidità si manterrà attorno al 55%, favorendo un comfort termico ottimale.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 22,1°C intorno alle 12:00 e alle 13:00, con una leggera diminuzione prevista nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con solo poche nuvole che non influenzeranno le condizioni di sole. Anche la velocità del vento si manterrà bassa, rendendo il clima particolarmente gradevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste, mantenendo così un clima secco e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Ercolano indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 22°C. Pertanto, gli abitanti e i visitatori possono godere di un inizio di Ottobre all’insegna del bel tempo e della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Ercolano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 0.5 N max 4.4 Tramontana 59 % 1018 hPa 3 cielo sereno +18.6° perc. +18° Assenti 1.9 SE max 4.9 Scirocco 60 % 1017 hPa 6 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 4.2 ESE max 5.4 Scirocco 61 % 1018 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 6.8 S max 6.3 Ostro 57 % 1017 hPa 12 poche nuvole +22.1° perc. +21.8° Assenti 10.4 SO max 9.2 Libeccio 55 % 1016 hPa 15 poche nuvole +21.6° perc. +21.2° Assenti 9.1 OSO max 7.7 Libeccio 54 % 1015 hPa 18 poche nuvole +20.3° perc. +19.9° Assenti 6 O max 6.7 Ponente 58 % 1015 hPa 21 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 2.9 O max 3.9 Ponente 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:39

