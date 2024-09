Meteo Erice, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 29 Settembre a Erice si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. I venti, moderati e freschi, contribuiranno a mantenere un comfort termico piacevole, mentre l’umidità si attesterà su livelli accettabili.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 16,1°C. La velocità del vento sarà di circa 18,5 km/h, proveniente da Nord Ovest, creando una leggera brezza che renderà l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1019 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento delle condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 17,6°C intorno alle ore 12:00. I venti continueranno a soffiare da Nord, con una velocità che potrà arrivare fino a 26,4 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi attorno al 50%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo si manterrà sereno e le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con raffiche che potranno raggiungere i 27,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

La sera porterà un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 16,5°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità moderata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Erice nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli. Domani, si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, con un aumento della nuvolosità. Tuttavia, non si prevedono eventi meteorologici significativi che possano compromettere le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Erice

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.1° perc. +15.3° Assenti 18.5 NO max 20.2 Maestrale 59 % 1019 hPa 4 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 11.6 NNO max 14.3 Maestrale 61 % 1019 hPa 7 cielo sereno +16.8° perc. +15.9° Assenti 20.6 N max 25.5 Tramontana 53 % 1021 hPa 10 cielo sereno +17.4° perc. +16.5° Assenti 25.3 NNO max 27.4 Maestrale 50 % 1022 hPa 13 cielo sereno +17.4° perc. +16.6° Assenti 24.9 NNO max 27.3 Maestrale 51 % 1021 hPa 16 cielo sereno +16.5° perc. +15.8° Assenti 22.4 NNO max 25.8 Maestrale 60 % 1021 hPa 19 nubi sparse +16.5° perc. +16° Assenti 19.4 N max 24.6 Tramontana 69 % 1021 hPa 22 poche nuvole +16.1° perc. +15.5° Assenti 16.3 N max 19.6 Tramontana 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:51

