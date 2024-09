Meteo Erice, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Erice indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 18,9°C nella prima parte della giornata, per poi scendere nel pomeriggio e in serata. La presenza di venti freschi e una certa umidità contribuiranno a rendere il clima piuttosto variabile.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,4°C. La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento, che toccheranno i 18°C entro le ore centrali. I venti saranno moderati, provenienti da Ovest, con velocità che raggiungeranno i 22,6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi, con un aumento della copertura nuvolosa fino all’85%. Le temperature si manterranno attorno ai 18,4°C, mentre i venti diventeranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 44,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà presente, anche se le precipitazioni rimarranno leggere.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno ulteriormente, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno a 16,4°C, e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le raffiche di vento continueranno a mantenersi sostenute, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Erice suggeriscono un proseguimento di condizioni variabili. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi con cieli nuvolosi e possibilità di ulteriori piogge, mentre le temperature si manterranno su valori simili a quelli di Lunedì. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti, poiché il clima potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Erice

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 7.1 OSO max 10.7 Libeccio 65 % 1014 hPa 4 cielo sereno +15.3° perc. +14.7° Assenti 11 OSO max 13 Libeccio 68 % 1013 hPa 7 poche nuvole +17° perc. +16.3° Assenti 17.5 OSO max 19.3 Libeccio 60 % 1013 hPa 10 cielo sereno +18.5° perc. +17.8° Assenti 23.8 O max 25.1 Ponente 54 % 1013 hPa 13 nubi sparse +18.9° perc. +18.3° prob. 12 % 25.1 O max 29.9 Ponente 55 % 1011 hPa 16 cielo coperto +17.9° perc. +17.2° Assenti 35.1 OSO max 42.9 Libeccio 55 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +17° perc. +16.4° 0.22 mm 23.1 OSO max 29.3 Libeccio 63 % 1010 hPa 22 nubi sparse +16.5° perc. +15.9° prob. 74 % 22.7 OSO max 31.2 Libeccio 66 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.