Meteo Faenza, le previsioni per domani domenica 15 settembre

Le condizioni meteo di Faenza per Domenica 15 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo così un’ottima visibilità e un’esperienza meteorologica favorevole per le attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 93%, e il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di circa 11,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse si faranno spazio, portando a una temperatura che salirà fino a 19°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa scenderà al 40%, e il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest a una velocità di 7,3 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 39%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 24,6°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà minima, solo 4%, e il vento si attenuerà, mantenendosi intorno ai 14,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 29%, creando condizioni ideali per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 4,4 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Faenza indicano una giornata di Domenica 15 Settembre caratterizzata da un clima piacevole e sereno, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili, garantendo un inizio di settimana all’insegna del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.3° perc. +13° Assenti 11.2 SO max 12.2 Libeccio 49 % 1015 hPa 3 cielo coperto +13.5° perc. +12.2° Assenti 10.3 OSO max 12.3 Libeccio 48 % 1014 hPa 6 cielo coperto +14.1° perc. +12.9° Assenti 7.5 O max 14 Ponente 50 % 1014 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20° Assenti 6.6 NO max 11.1 Maestrale 35 % 1013 hPa 12 poche nuvole +24.3° perc. +23.5° Assenti 14.2 NNO max 17.3 Maestrale 29 % 1012 hPa 15 cielo sereno +24.3° perc. +23.6° Assenti 13.7 NNO max 14.5 Maestrale 31 % 1011 hPa 18 cielo sereno +18° perc. +17.2° Assenti 5 E max 6.1 Levante 49 % 1013 hPa 21 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 4.4 S max 6 Ostro 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:17

