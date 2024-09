Meteo Faenza, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Faenza si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa al 100%, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C durante la notte e che raggiungeranno un massimo di circa 17,6°C nel corso della mattina. La presenza di piogge, sia moderate che leggere, sarà costante, con un’intensità che varierà nel corso delle ore.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C, con piogge moderate che continueranno a cadere. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le piogge si presenteranno in forma leggera, con temperature che si alzeranno lentamente fino a raggiungere i 17,6°C intorno alle 11:00. Il vento soffierà da nord-est, con velocità che potranno arrivare fino a 29,3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 65%, mentre le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità ridotta.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità delle piogge, che diventeranno moderate. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con un picco di 16,4°C alle 14:00. Il vento si attenuerà leggermente, ma rimarrà presente, con velocità che varieranno tra 16,7 km/h e 22 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,9°C. Le piogge continueranno, ma con un’intensità che tenderà a diminuire, passando da moderate a leggere. Il vento si presenterà con raffiche fino a 40,2 km/h, mantenendo una certa freschezza nell’aria. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Faenza indicano una giornata di pioggia continua, con temperature fresche e un’alta umidità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.1° perc. +15° 2.11 mm 6.3 ESE max 10.6 Scirocco 90 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +15.6° perc. +15.3° 0.34 mm 6.6 NNE max 13.1 Grecale 80 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +15.5° perc. +15° 0.64 mm 23.4 NE max 38 Grecale 75 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +16.5° perc. +16° 0.51 mm 29 ENE max 39 Grecale 70 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +17.5° perc. +17.1° 0.42 mm 25.2 ENE max 32.6 Grecale 66 % 1016 hPa 15 pioggia moderata +16.2° perc. +15.9° 1.16 mm 16.7 ENE max 28.2 Grecale 78 % 1016 hPa 18 pioggia moderata +15.4° perc. +15.3° 2.02 mm 6.7 ENE max 18.1 Grecale 89 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.48 mm 18.6 NE max 38.7 Grecale 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:14

