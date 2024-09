Meteo Faenza, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, Faenza si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge persistenti e temperature relativamente fresche. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente coperto, con un’alta probabilità di precipitazioni che accompagneranno la giornata. La temperatura si manterrà attorno ai 14°C durante le ore centrali, con un’umidità che si attesterà intorno all’80-90%. I venti, moderati e provenienti da nord-ovest, contribuiranno a rendere l’atmosfera piuttosto fresca.

Durante la notte, le condizioni meteo a Faenza saranno caratterizzate da pioggia leggera. La temperatura si aggirerà intorno ai 16°C, con un’umidità che raggiungerà l’80%. I venti soffieranno a una velocità di circa 15 km/h, creando una brezza tesa. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potrebbero arrivare a 3 mm entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. Le previsioni del tempo indicano che la pioggia moderata persisterà fino a metà mattinata, con temperature che scenderanno leggermente, toccando i 13°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 94%, e i venti continueranno a spirare da nord-ovest a una velocità di circa 10 km/h. Le precipitazioni si attesteranno su valori compresi tra 2 e 3 mm.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire, passando da moderate a leggere. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 15°C, mentre l’umidità si manterrà attorno all’88%. I venti si faranno più leggeri, con intensità che non supererà i 7 km/h. Non si prevedono accumuli significativi di pioggia in questa fase della giornata.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con la ripresa delle piogge leggere. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 14°C, con un’umidità che rimarrà elevata. I venti, sempre da nord-ovest, continueranno a soffiare a una velocità moderata, intorno ai 10 km/h. Le precipitazioni, sebbene leggere, potrebbero accumularsi fino a 1 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Faenza indicano una giornata di Mercoledì 18 Settembre caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero avvicinarsi ai 20°C. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, suggerendo la possibilità di ulteriori piogge sporadiche. Gli abitanti di Faenza dovranno quindi prepararsi a una giornata bagnata, ma con la speranza di un clima più clemente nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.5 mm 15.9 NE max 34.2 Grecale 80 % 1018 hPa 3 pioggia moderata +15.1° perc. +14.9° 1.47 mm 9.1 N max 25.6 Tramontana 87 % 1017 hPa 6 pioggia moderata +14.3° perc. +14.3° 3.53 mm 8.6 NO max 15.3 Maestrale 94 % 1018 hPa 9 pioggia moderata +13.8° perc. +13.7° 2.35 mm 10.8 NO max 17.7 Maestrale 94 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +13.9° perc. +13.8° 0.63 mm 9.2 ONO max 14.4 Maestrale 94 % 1019 hPa 15 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° prob. 57 % 7.6 ONO max 13.7 Maestrale 86 % 1018 hPa 18 cielo coperto +14.2° perc. +14.1° prob. 56 % 8.4 ONO max 13 Maestrale 92 % 1019 hPa 21 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.17 mm 9.9 ONO max 19.6 Maestrale 91 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:12

