Meteo Fasano, le previsioni per domani domenica 29 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Fasano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà per lo più sereno durante le ore diurne. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti, che soffieranno con intensità moderata, contribuiranno a rendere l’atmosfera frizzante, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse che si presenteranno occasionalmente. La temperatura si attesterà intorno ai 19,7°C, con una percezione leggermente più bassa a 19,2°C. I venti, provenienti da Nord Ovest, raggiungeranno una velocità di 27,5 km/h, creando una leggera brezza fresca. L’umidità si manterrà attorno al 56%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,9°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 44,8 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente fresca e ventilata. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi al 49%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 20°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 44,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 56%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,5°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà per lo più sereno, con occasionali nubi sparse. I venti, sempre da Nord Ovest, continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 42,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 29 Settembre a Fasano si prospettano favorevoli, con un clima ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che tenderanno a rimanere stabili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un fine settimana all’insegna della tranquillità e della bellezza naturale di Fasano.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.3° perc. +18.8° Assenti 28.7 NO max 40.6 Maestrale 57 % 1015 hPa 4 cielo sereno +18.5° perc. +18.1° Assenti 26.4 NO max 37.5 Maestrale 65 % 1015 hPa 7 cielo sereno +19.8° perc. +19.5° Assenti 29.2 NO max 34.6 Maestrale 64 % 1017 hPa 10 poche nuvole +21.4° perc. +21° Assenti 39.4 NO max 45.1 Maestrale 53 % 1017 hPa 13 cielo sereno +21.2° perc. +20.7° Assenti 47.4 NO max 55.5 Maestrale 51 % 1016 hPa 16 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 43.9 NO max 54.6 Maestrale 63 % 1017 hPa 19 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° Assenti 41.6 NO max 50.4 Maestrale 63 % 1019 hPa 22 poche nuvole +17.3° perc. +16.7° Assenti 39.7 NNO max 48.8 Maestrale 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:31

