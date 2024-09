Meteo Fasano, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Fasano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature nel pomeriggio, ma senza particolari variazioni significative. La presenza di un vento moderato contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, pari al 3%. La velocità del vento sarà di circa 26,1 km/h proveniente da Nord Ovest, rendendo l’atmosfera frizzante. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1018 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21,2°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. La brezza tesa continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 22,3 km/h e i 24,4 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 55%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 20,1°C alle 15:00. Il cielo si presenterà con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che raggiungerà un massimo dell’11%. La velocità del vento si attenuerà, scendendo a circa 17,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 60%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La brezza leggera accompagnerà la serata, con velocità del vento che si attesteranno intorno ai 5,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo i 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Fasano indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° Assenti 24 NO max 36.3 Maestrale 65 % 1017 hPa 4 cielo sereno +16.4° perc. +16° Assenti 22.4 NO max 35.7 Maestrale 70 % 1017 hPa 7 cielo sereno +18.7° perc. +18.3° Assenti 26.6 NNO max 33.4 Maestrale 66 % 1017 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 24.4 NNO max 25.7 Maestrale 57 % 1017 hPa 13 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 22.3 NNO max 23.1 Maestrale 56 % 1015 hPa 16 poche nuvole +19.2° perc. +18.8° Assenti 15.4 N max 18.3 Tramontana 65 % 1015 hPa 19 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 5.4 NNO max 6.3 Maestrale 70 % 1015 hPa 22 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 4.5 O max 5.2 Ponente 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.