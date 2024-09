Meteo Favara, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Favara indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 26°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 3%, permettendo al sole di splendere senza ostacoli. Anche la velocità del vento si manterrà su valori contenuti, con una brezza leggera che accompagnerà la giornata. L’umidità, sebbene presente, non risulterà eccessiva, oscillando tra il 54% e il 57%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 27°C, creando un clima ideale per attività all’aperto. La copertura nuvolosa continuerà a essere scarsa, e le condizioni di sereno si protrarranno fino a sera. La velocità del vento rimarrà costante, con intensità che non supereranno i 14 km/h. L’umidità potrebbe leggermente aumentare, ma non influenzerà il comfort generale.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 23°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà l’8%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Favara nei prossimi giorni si presenteranno stabili, con temperature che si manterranno su valori primaverili. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il bel tempo continuerà a caratterizzare la settimana. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno condizioni ideali per godere della bellezza del territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.8° perc. +21.1° Assenti 2.3 SE max 3.7 Scirocco 82 % 1016 hPa 4 cielo sereno +20.3° perc. +20.6° Assenti 2.2 NE max 3.8 Grecale 86 % 1015 hPa 7 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° Assenti 0.5 ONO max 4.2 Maestrale 74 % 1015 hPa 10 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 10.1 OSO max 11.7 Libeccio 57 % 1015 hPa 13 cielo sereno +27.1° perc. +27.7° Assenti 13 OSO max 14.4 Libeccio 53 % 1014 hPa 16 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° Assenti 9.7 OSO max 12.5 Libeccio 62 % 1013 hPa 19 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° Assenti 4.8 ONO max 5.1 Maestrale 70 % 1014 hPa 22 cielo sereno +22.9° perc. +23.1° Assenti 3 ONO max 3.2 Maestrale 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:50

