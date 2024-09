Meteo Fermo, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Fermo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un’alta copertura nuvolosa, che si manterrà al 100% per tutto il giorno. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con valori percepiti che varieranno leggermente. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 31,4 km/h nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni di meteo continueranno a mostrare piogge leggere, con temperature che si aggireranno attorno ai 15°C. L’umidità sarà elevata, intorno al 69%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1011 hPa.

Durante la mattina, le piogge si intensificheranno, passando da leggere a moderate, con temperature che saliranno fino a 17,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,8 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un accumulo di circa 1,54 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà caratterizzato da piogge moderate, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 26,5 km/h, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza. Le precipitazioni si intensificheranno ulteriormente, con accumuli che potranno raggiungere i 2,72 mm.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni, con piogge forti che si manifesteranno, specialmente intorno alle ore 20:00, quando si potranno registrare accumuli di 4,82 mm. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 16°C, mentre l’umidità salirà fino al 93%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fermo nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da mercoledì, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15° 0.41 mm 5 SSO max 8.6 Libeccio 69 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +14.8° perc. +14.4° 0.69 mm 5.1 NE max 8.4 Grecale 77 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +14.9° perc. +14.5° 0.67 mm 4.6 E max 7.4 Levante 81 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +16.2° perc. +16° 1.54 mm 17.4 E max 19.6 Levante 79 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +17.8° perc. +17.5° 0.87 mm 20.5 ENE max 23.9 Grecale 72 % 1014 hPa 15 pioggia moderata +17.3° perc. +17° 1.07 mm 17.1 E max 22.9 Levante 75 % 1014 hPa 18 pioggia moderata +16.1° perc. +16° 2.72 mm 19.2 E max 28.7 Levante 87 % 1015 hPa 21 pioggia moderata +16.6° perc. +16.5° 1.92 mm 16.5 E max 26.3 Levante 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:06

