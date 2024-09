Meteo Ferrara, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ferrara di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 16°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 23°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, il cielo si presenterà nuovamente coperto, mantenendo una certa umidità e brezze leggere.

Nella notte, Ferrara si troverà sotto un cielo coperto con una temperatura di circa 16,8°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 72%, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 0,6 km/h. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà coperto fino alle prime luci dell’alba, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 16°C.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la temperatura che salirà fino a 23,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 73%, mentre l’umidità scenderà leggermente, rendendo l’aria più gradevole. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 5,3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 62%. Le condizioni di vento rimarranno simili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il rischio di pioggia a livelli minimi.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente fino a circa 18°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 73%. Le brezze continueranno a soffiare, ma senza particolari intensità. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ferrara nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che si verifichino schiarite temporanee. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nubi potrebbero continuare a dominare il panorama ferrarese.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 0.6 ENE max 2.4 Grecale 72 % 1020 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 2.1 O max 3.6 Ponente 76 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° Assenti 2.9 ONO max 4.1 Maestrale 77 % 1019 hPa 9 nubi sparse +20.7° perc. +20.4° Assenti 1.7 NNO max 1.8 Maestrale 59 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23.4° perc. +23° Assenti 2.8 SE max 3.3 Scirocco 48 % 1018 hPa 15 cielo coperto +23.2° perc. +22.9° Assenti 5.1 SSE max 5.1 Scirocco 49 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 7.2 SE max 8.9 Scirocco 67 % 1016 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 6.9 SSE max 7.3 Scirocco 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:05

