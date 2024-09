Meteo Ferrara, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, Ferrara si troverà ad affrontare un meteo variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, seguito da un aumento della nuvolosità e da possibili piogge nel corso della mattinata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud-est, con intensità che raggiungerà i 12 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà attorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 83%, con una probabilità di precipitazioni del 70%. I venti saranno leggeri, provenienti da nord, con una velocità di circa 7,8 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno fino alle 11:00, quando la temperatura raggiungerà i 19,2°C. Tuttavia, a partire da 12:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con una temperatura che si manterrà intorno ai 19,6°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non trascurabile, con 0,26 mm di pioggia attesa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno nuovamente, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 24%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,2°C. Il cielo sarà nuovamente caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 69%. I venti continueranno a soffiare da sud-est, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Ferrara indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno che si trasformerà in condizioni più variabili nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni, con un ritorno a temperature più elevate e cieli sereni, favorendo così attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° prob. 70 % 7.8 N max 14.1 Tramontana 84 % 1021 hPa 3 cielo sereno +12.6° perc. +12.3° prob. 6 % 8.3 NO max 9.8 Maestrale 88 % 1021 hPa 6 cielo sereno +13° perc. +12.6° prob. 4 % 6.6 NNO max 8.7 Maestrale 85 % 1023 hPa 9 cielo sereno +17.5° perc. +17° Assenti 5.6 NE max 7.1 Grecale 63 % 1024 hPa 12 pioggia leggera +19.6° perc. +18.9° 0.26 mm 8.4 SE max 8.8 Scirocco 53 % 1024 hPa 15 nubi sparse +19.4° perc. +18.7° prob. 24 % 11.7 SE max 11.4 Scirocco 51 % 1023 hPa 18 nubi sparse +15.9° perc. +15.3° prob. 18 % 12 SE max 25.6 Scirocco 68 % 1024 hPa 21 nubi sparse +14.6° perc. +13.9° prob. 2 % 9.5 SSE max 18.9 Scirocco 68 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:52

