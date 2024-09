Meteo Ferrara, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Ferrara per Giovedì 26 Settembre si presenteranno con una transizione interessante nel corso della giornata. La notte inizierà con un cielo prevalentemente coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La sera porterà cieli sereni, favorendo un clima piacevole.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,6°C entro le 09:00. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a rendere l’aria più gradevole, nonostante l’umidità rimanga intorno al 66%. A partire dalle 11:00, la copertura nuvolosa inizierà a diminuire, portando a una situazione di nubi sparse.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 23,4°C intorno alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 19°C alle 17:00. La copertura nuvolosa continuerà a ridursi, con una percentuale che scenderà fino al 46%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra 4,5 km/h e 8,3 km/h.

La sera si presenterà con cieli sereni, favorendo un clima ideale per attività all’aperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,1°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ferrara nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile ritorno di nubi nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° Assenti 7.7 O max 9.3 Ponente 79 % 1013 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 6.4 OSO max 6.8 Libeccio 78 % 1012 hPa 6 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 5.1 SO max 6 Libeccio 77 % 1012 hPa 9 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 8.4 S max 16.8 Ostro 66 % 1012 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +23.2° Assenti 5.1 O max 15.2 Ponente 57 % 1011 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° prob. 1 % 4.6 NNO max 15.9 Maestrale 63 % 1010 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° prob. 1 % 6.5 ENE max 18.8 Grecale 78 % 1009 hPa 21 cielo sereno +19.1° perc. +18.9° Assenti 10 SSE max 26.7 Scirocco 72 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:58

