Meteo Fidenza, le previsioni per domani domenica 22 settembre

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, Fidenza si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 15,5°C della notte e i 22,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con cielo coperto e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà alta, intorno al 90%, e l’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno all’82%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti; il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,7°C entro le ore centrali della giornata. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa sarà quasi totale, e l’umidità si manterrà attorno al 60%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22,3°C, ma il cielo continuerà a rimanere coperto. La probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 31%. La brezza leggera proveniente da Est contribuirà a mantenere un clima gradevole, nonostante l’assenza di sole. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, garantendo un comfort termico accettabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 79%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a mantenersi debole.

In conclusione, le previsioni meteo per Fidenza indicano una giornata nuvolosa con temperature moderate e assenza di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, la variabilità atmosferica potrebbe portare a nuove nuvole e a un abbassamento delle temperature, rendendo opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° Assenti 3 SO max 3.6 Libeccio 82 % 1021 hPa 3 nubi sparse +14.6° perc. +14.3° Assenti 3.2 SO max 3.7 Libeccio 85 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° Assenti 4 O max 4.4 Ponente 84 % 1020 hPa 9 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 3.9 NNO max 2.7 Maestrale 68 % 1020 hPa 12 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 4.7 NE max 3.5 Grecale 58 % 1018 hPa 15 cielo coperto +22° perc. +21.8° prob. 27 % 4.2 E max 3.9 Levante 59 % 1016 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° prob. 20 % 3.4 SE max 3.8 Scirocco 71 % 1016 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 6 SSO max 6.1 Libeccio 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:12

