Meteo Fidenza, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Fidenza di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi nelle prime ore del mattino e continuerà a intensificarsi nel corso della giornata, portando a precipitazioni moderate e, in alcuni momenti, forti. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 90%. I venti, prevalentemente da est, si presenteranno con intensità variabile.

Durante la mattina, le condizioni di pioggia leggera si intensificheranno, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La pioggia sarà accompagnata da venti leggeri, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, attorno al 90%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo evidenzieranno un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 14°C. La pioggia moderata continuerà a cadere, con accumuli significativi che potranno superare i 10 mm. I venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno arrivare fino a 20 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non miglioreranno. Si prevede un’intensificazione della pioggia, che potrà diventare forte, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 11°C. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti tesi, con raffiche che potranno superare i 25 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà costante, con accumuli che potranno raggiungere i 7 mm.

In conclusione, Fidenza si preparerà a una giornata di maltempo, con piogge persistenti e temperature in calo. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale, con possibilità di schiarite e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15-16°C. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché il maltempo potrebbe continuare a influenzare la regione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18° perc. +18.1° prob. 54 % 5.6 SO max 7.8 Libeccio 83 % 1004 hPa 3 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 48 % 3.9 SE max 5.5 Scirocco 83 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +17.7° perc. +17.9° 0.77 mm 4.2 E max 10.8 Levante 93 % 1003 hPa 9 pioggia leggera +17.7° perc. +18° 0.46 mm 8.1 ENE max 12.9 Grecale 94 % 1003 hPa 12 pioggia moderata +16.3° perc. +16.4° 2.71 mm 8.7 NNE max 18.5 Grecale 93 % 1003 hPa 15 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.73 mm 5.7 NNO max 11.9 Maestrale 95 % 1004 hPa 18 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 2.25 mm 16.7 NE max 29.6 Grecale 94 % 1005 hPa 21 pioggia moderata +12.2° perc. +12° 3.65 mm 9.5 NE max 21.5 Grecale 95 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:31

