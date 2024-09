Meteo Fidenza, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fidenza di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, che si trasformerà in un pomeriggio più stabile, ma con una copertura nuvolosa persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite che si alterneranno a nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da una leggera brezza.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,2°C, con una temperatura percepita di 18,5°C. La velocità del vento sarà di circa 13,1 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 20,6 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 92%, e si registreranno piccole quantità di pioggia, circa 0,42 mm.

Durante la mattina, il meteo migliorerà leggermente, con il cielo che passerà da nubi sparse a una situazione più stabile. Le temperature saliranno fino a 25,2°C a mezzogiorno, con una temperatura percepita di 25°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,3 km/h e le raffiche potranno arrivare fino a 28,2 km/h. La copertura nuvolosa varierà dal 55% al 48%, mentre l’umidità scenderà al 50%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto per gran parte del tempo, con temperature che si manterranno attorno ai 24°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 29,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno al 53%. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, con una leggera diminuzione della temperatura verso sera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,6°C. Il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con una copertura che si attesterà intorno al 26%. La velocità del vento sarà moderata, con valori intorno ai 10,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fidenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cieli più sereni e temperature in aumento. Sabato e Domenica si prevede una stabilizzazione del clima, con temperature che potrebbero superare i 25°C e una significativa diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.2° perc. +18.5° 0.42 mm 13.1 ONO max 20.6 Maestrale 92 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +16.6° perc. +16.8° 0.71 mm 6.6 ONO max 13.5 Maestrale 97 % 1006 hPa 6 cielo coperto +16.7° perc. +16.9° prob. 79 % 0.8 SSO max 3 Libeccio 95 % 1007 hPa 9 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° prob. 18 % 4.5 SE max 15.9 Scirocco 72 % 1007 hPa 12 nubi sparse +25.2° perc. +25° prob. 18 % 11.3 OSO max 28.2 Libeccio 50 % 1006 hPa 15 cielo coperto +24.1° perc. +23.9° prob. 7 % 11.4 SO max 29 Libeccio 53 % 1006 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° prob. 6 % 12.7 S max 19.6 Ostro 70 % 1007 hPa 21 nubi sparse +16.1° perc. +16° prob. 2 % 11.2 SSO max 15.3 Libeccio 84 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:02

