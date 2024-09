Meteo Fidenza, le previsioni per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Fidenza prevedono una giornata all’insegna delle nubi sparse con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +17,2°C e i +26,4°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore rispetto ai valori reali, garantendo comunque un clima piacevole.

Durante la notte, le nubi sparse copriranno il cielo con una temperatura che si attesterà intorno ai +17°C. Il vento soffierà leggero da Ovest con raffiche di brezza leggera.

Al mattino, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, lasciando spazio a schiarite nel cielo. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +25,2°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà sempre di brezza leggera proveniente da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, le nubi sparse torneranno a dominare il cielo, mantenendo comunque condizioni di stabilità atmosferica. Le temperature massime si attesteranno sui +26,4°C con venti leggeri che non supereranno i 9,5km/h.

In serata, il cielo si libererà ulteriormente dalle nubi, lasciando spazio a poche nuvole e garantendo una temperatura intorno ai +19,2°C. Il vento sarà sempre di brezza leggera proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Fidenza indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse, temperature gradevoli e venti leggeri. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori simili. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Fidenza.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.6° perc. +18° prob. 72 % 1.4 S max 4.2 Ostro 95 % 1011 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +17.6° prob. 2 % 4.2 OSO max 4.4 Libeccio 94 % 1012 hPa 6 nubi sparse +18.1° perc. +18.4° prob. 2 % 5.1 O max 7.5 Ponente 91 % 1013 hPa 9 nubi sparse +21.9° perc. +22.1° Assenti 4.8 NO max 7.3 Maestrale 75 % 1014 hPa 12 nubi sparse +25.9° perc. +26° Assenti 9.4 N max 9.1 Tramontana 55 % 1013 hPa 15 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 7 % 7.4 N max 5.5 Tramontana 55 % 1013 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° prob. 7 % 4.5 N max 4.6 Tramontana 74 % 1014 hPa 21 poche nuvole +19.7° perc. +19.8° Assenti 5.4 SO max 5.9 Libeccio 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:42

