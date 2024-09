Meteo Firenze, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Durante la notte, si registreranno temperature stabili attorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa che varierà da sparse a completamente coperto. La mattina si presenterà con cielo prevalentemente coperto, mentre nel pomeriggio ci sarà un miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 26°C. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, mantenendo temperature gradevoli.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Firenze sperimenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura di 17°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 68%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo temperature simili fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 22°C entro le 9:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,2 km/h, e la probabilità di pioggia sarà bassa. Tuttavia, a partire dalle 11:00, si prevede un leggero cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera che porterà un accumulo di 0,13 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Le nubi sparse prenderanno il sopravvento, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 33,3 km/h. Questo sarà il momento ideale per godere di una passeggiata all’aperto, approfittando delle schiarite.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, ma le temperature rimarranno gradevoli, attorno ai 21°C. La brezza continuerà a soffiare da Sud, mantenendo un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Venerdì e Sabato potrebbero portare ulteriori schiarite, mentre le temperature notturne continueranno a rimanere sopra i 15°C. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +17° Assenti 5 SSE max 9.7 Scirocco 88 % 1015 hPa 4 nubi sparse +16.5° perc. +16.6° Assenti 5.5 SSE max 11 Scirocco 93 % 1014 hPa 7 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° Assenti 6.7 SSE max 15.3 Scirocco 83 % 1014 hPa 10 cielo coperto +23.3° perc. +23.4° prob. 4 % 15.3 SSO max 25.1 Libeccio 65 % 1013 hPa 13 nubi sparse +25.9° perc. +25.9° prob. 12 % 19.3 SSO max 33.3 Libeccio 51 % 1012 hPa 16 poche nuvole +23.8° perc. +23.7° prob. 4 % 17.3 SSO max 31.9 Libeccio 55 % 1011 hPa 19 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 8.2 S max 32.5 Ostro 64 % 1012 hPa 22 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° Assenti 11.4 S max 41.1 Ostro 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:59

