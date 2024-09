Meteo Fiumicino, le previsioni per domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Fiumicino per Domenica 15 Settembre si presenteranno favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si registreranno valori di temperatura che varieranno tra 20,7°C e 23,1°C, accompagnati da una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa.

Nella notte, le temperature si attesteranno attorno ai 20,8°C, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più tranquille. L’umidità aumenterà progressivamente, raggiungendo il 69% verso le prime ore del mattino, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

La mattina di Domenica si aprirà con un cielo sereno e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo circa 20,9°C alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo l’11% di nuvole nel cielo. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,2 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 45%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà ideale per attività all’aperto, con temperature che toccheranno i 23,1°C alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La brezza si intensificherà, con velocità del vento che raggiungerà i 28,9 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, garantendo così una giornata asciutta e soleggiata.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,4°C alle 21:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort climatico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino indicano una giornata di Domenica 15 Settembre caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con temperature gradevoli e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità climatica simile, con temperature che si manterranno su valori piacevoli, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 10 poche nuvole +20.9° perc. +20.2° Assenti 15.2 ONO max 20.5 Maestrale 45 % 1013 hPa 13 cielo sereno +22.6° perc. +22.2° Assenti 28.9 ONO max 28.7 Maestrale 49 % 1013 hPa 16 cielo sereno +22.6° perc. +22.4° Assenti 25.2 ONO max 25.4 Maestrale 54 % 1013 hPa 19 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 19.3 O max 20.2 Ponente 59 % 1013 hPa 22 cielo sereno +21.1° perc. +21° Assenti 20.1 ONO max 20.6 Maestrale 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:14

