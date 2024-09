Meteo Floridia, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Venerdì 13 Settembre a Floridia si presenterà con un clima prevalentemente sereno, caratterizzato da temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Le previsioni meteo indicano che la giornata sarà dominata da un cielo sereno, con una copertura nuvolosa che rimarrà molto bassa durante tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori piacevoli, oscillando tra i 21,3°C e i 29,5°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 55%. La velocità del vento varierà, ma si prevedono raffiche che potranno raggiungere i 52,7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La ventilazione sarà sostenuta, con velocità che potranno superare i 20 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 62%.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 29,4°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà forte, con raffiche che potrebbero superare i 35 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 29,5°C alle ore 13:00, mantenendosi stabili fino alle ore 16:00. Il cielo rimarrà sereno, e le condizioni di vento continueranno a essere fresche, con velocità che si attesteranno attorno ai 33 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà su valori relativamente bassi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 21,3°C. Il cielo rimarrà sereno, e la ventilazione si attenuerà leggermente, ma continuerà a essere presente. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia indicano una giornata di sole e temperature piacevoli, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede una stabilità delle condizioni meteo, con temperature simili e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 20.1 O max 39.9 Ponente 62 % 1011 hPa 3 poche nuvole +22.8° perc. +23° Assenti 24.1 O max 50.3 Ponente 69 % 1011 hPa 6 nubi sparse +23.9° perc. +24° Assenti 29.6 O max 52.3 Ponente 65 % 1012 hPa 9 poche nuvole +27.6° perc. +28.1° prob. 7 % 35 O max 49.2 Ponente 50 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.4° perc. +28.9° prob. 3 % 33.4 O max 44.5 Ponente 39 % 1011 hPa 15 cielo sereno +28.7° perc. +28.1° Assenti 33.9 O max 42.7 Ponente 38 % 1010 hPa 18 cielo sereno +24.7° perc. +24.4° Assenti 27.6 O max 38.7 Ponente 47 % 1012 hPa 21 cielo sereno +22.5° perc. +22.1° Assenti 22.4 ONO max 36.1 Maestrale 51 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:05

