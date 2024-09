Meteo Foggia, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Foggia di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,7°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 26,6°C intorno all’ora di pranzo, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, mantenendo temperature gradevoli.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo sarà coperto con una temperatura che varierà da 20,7°C a 19,1°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,4 km/h e 4,4 km/h, proveniente principalmente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà assente fino alle 04:00, quando si registrerà una leggera pioggia con un accumulo di 0,13 mm.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 26,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che raggiungeranno il 96%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si attesterà intorno al 43%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature scenderanno leggermente, con un picco di 26,6°C alle 13:00 e una successiva diminuzione fino a 22,6°C alle 17:00. La velocità del vento sarà più sostenuta, raggiungendo i 20,8 km/h. Anche in questo intervallo, non si prevedono precipitazioni.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 22,3°C a 20,8°C. La velocità del vento si manterrà tra 6,9 km/h e 12,9 km/h, con una leggera brezza. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Foggia indicano una giornata di Lunedì 23 Settembre con temperature miti e cielo prevalentemente coperto. Nei giorni successivi, si prevede una stabilizzazione delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi ottime condizioni per attività all’aperto, mentre è consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni meteo che potrebbero verificarsi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 4.4 SE max 6.4 Scirocco 70 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.1° perc. +20° prob. 5 % 4.2 ESE max 6.5 Scirocco 72 % 1015 hPa 6 nubi sparse +20° perc. +20° prob. 12 % 2.6 E max 4.5 Levante 73 % 1015 hPa 9 cielo coperto +24° perc. +23.9° Assenti 8.9 ESE max 9.8 Scirocco 55 % 1014 hPa 12 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 11.6 E max 12.4 Levante 43 % 1013 hPa 15 nubi sparse +24.4° perc. +24.3° prob. 11 % 20.2 E max 22.4 Levante 54 % 1012 hPa 18 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° prob. 10 % 12.8 E max 21.7 Levante 68 % 1012 hPa 21 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° prob. 1 % 6.9 ESE max 12.6 Scirocco 73 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:48

