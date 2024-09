Meteo Foggia, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Foggia di Venerdì 13 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino al pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, con un picco massimo di circa 24,8°C nel primo pomeriggio. I venti si presenteranno sostenuti, con raffiche che raggiungeranno i 47,2 km/h durante la notte, diminuendo leggermente nel corso della giornata.

Nella notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. Le precipitazioni saranno già presenti, con piogge leggere che si intensificheranno fino a diventare moderate nelle prime ore del mattino. La probabilità di pioggia sarà alta, raggiungendo il 79%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 18 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest.

Durante la mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un progressivo diradamento delle nuvole. Tuttavia, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene in forma leggera. La temperatura percepita scenderà leggermente, oscillando tra 19°C e 21°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a momenti di sereno, specialmente dopo le 09:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con punte di 36 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con la possibilità di piogge leggere che si presenteranno a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 24,8°C. Le precipitazioni saranno moderate, con una probabilità che varierà dal 32% al 51%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 27 km/h.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge più intense e una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La probabilità di pioggia salirà fino al 96%, con accumuli significativi di pioggia. I venti si faranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 40 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Foggia mostrano un miglioramento a partire da Sabato, con un ritorno a condizioni più stabili e temperature in aumento. Tuttavia, per Venerdì, si consiglia di prepararsi a una giornata di pioggia e vento, con temperature fresche e un clima variabile.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +20.2° perc. +20.1° 2.84 mm 24.7 SSO max 45.2 Libeccio 73 % 1003 hPa 5 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° prob. 80 % 35.2 OSO max 57.3 Libeccio 56 % 1004 hPa 8 cielo sereno +22.5° perc. +21.9° prob. 17 % 33.7 OSO max 51.6 Libeccio 41 % 1006 hPa 11 poche nuvole +24.1° perc. +23.6° prob. 17 % 37.8 OSO max 53.4 Libeccio 41 % 1005 hPa 14 pioggia leggera +23.3° perc. +22.8° 0.18 mm 30.4 O max 42 Ponente 43 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +20.2° perc. +19.6° 0.13 mm 24.3 O max 41.4 Ponente 50 % 1006 hPa 20 pioggia leggera +16.6° perc. +16.4° 0.96 mm 21.3 NO max 29.4 Maestrale 80 % 1009 hPa 23 pioggia leggera +15.6° perc. +15.3° 0.45 mm 25.6 NO max 36.9 Maestrale 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:05

