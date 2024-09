Meteo Foggia, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Foggia di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni serene e momenti di pioggia leggera, soprattutto nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con un picco di circa 24,3°C nel tardo mattino. La situazione meteorologica sarà influenzata da una leggera brezza proveniente principalmente da nord-ovest, con velocità variabile.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 30%, con una probabilità di precipitazioni del 45%. La brezza vivace accompagnerà la notte, con raffiche che potranno raggiungere i 20,6 km/h.

Durante la mattina, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 24,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando dal 0% al 43%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno al 12%.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà drasticamente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto e si verificheranno piogge leggere. Le temperature scenderanno a circa 22,9°C alle 14:00, con una probabilità di pioggia che salirà fino al 97%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,21 mm.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il cielo che tornerà sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 7%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Foggia nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di pioggia leggera, il fine settimana si presenterà con condizioni più stabili e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più sereno e caldo, con temperature che potrebbero superare i 25°C nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° prob. 45 % 10.2 NO max 20.6 Maestrale 82 % 1015 hPa 3 cielo sereno +16.3° perc. +16.2° prob. 9 % 9.8 ONO max 17.9 Maestrale 84 % 1015 hPa 6 cielo sereno +17.5° perc. +17.3° prob. 9 % 7.9 NO max 17.7 Maestrale 78 % 1016 hPa 9 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° prob. 8 % 11.8 NNO max 10.5 Maestrale 60 % 1017 hPa 12 nubi sparse +24.3° perc. +24.1° prob. 12 % 10.5 NNE max 9 Grecale 50 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +22.6° perc. +22.4° 0.2 mm 9.3 NNE max 10.5 Grecale 59 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° prob. 26 % 3 ENE max 5.3 Grecale 73 % 1018 hPa 21 cielo sereno +19° perc. +19° prob. 4 % 4.1 OSO max 4.5 Libeccio 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:53

