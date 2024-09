Meteo Follonica, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Follonica di Lunedì 23 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con la presenza di piogge leggere e un successivo miglioramento nel corso della mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e un ritorno delle precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime intorno ai 23°C. La situazione si stabilizzerà nella serata, ma le piogge continueranno a manifestarsi.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno inizialmente con pioggia leggera. La temperatura si attesterà intorno ai 18,4°C, con una percezione di 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 55% e la velocità del vento si manterrà attorno ai 6,6 km/h da Sud Est. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,13 mm.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 22,5°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa scenderà al 4% e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità di circa 10,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, ma le piogge leggere torneranno a manifestarsi, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,75 mm. La velocità del vento si intensificherà, arrivando a 19,6 km/h.

La sera porterà con sé un’ulteriore persistenza delle piogge leggere, con temperature che scenderanno a circa 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 26%, e il vento si calmerà a 5,1 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,25 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica indicano un Lunedì con un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento temporaneo e un ritorno delle piogge nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede una stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno per godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.9° perc. +19.1° prob. 22 % 7.4 SE max 9.4 Scirocco 86 % 1015 hPa 4 nubi sparse +18.2° perc. +18.4° prob. 21 % 9.3 ESE max 10.3 Scirocco 86 % 1014 hPa 7 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° prob. 1 % 7.7 ESE max 11 Scirocco 75 % 1014 hPa 10 cielo sereno +23.2° perc. +23° prob. 1 % 12.9 SSE max 15.8 Scirocco 57 % 1014 hPa 13 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° prob. 27 % 16.5 S max 19.6 Ostro 63 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +22° perc. +22.2° 0.59 mm 13.9 SSE max 22.4 Scirocco 73 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +19.5° perc. +19.8° 0.29 mm 9.5 SE max 11.8 Scirocco 87 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.17 mm 6 SE max 9 Scirocco 89 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:07

