Meteo Follonica, le previsioni per domani mercoledì 4 settembre

Mercoledì 4 Settembre a Follonica si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa variabile durante la giornata, con venti di intensità leggera e temperature che si manterranno piuttosto stabili.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con cielo sereno e una temperatura di circa +23°C, percepita leggermente più alta. La brezza leggera proveniente dall’Est favorirà un clima piacevole, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mantenendo le temperature intorno ai +28°C. I venti provenienti dal Sud – Sud Ovest aumenteranno leggermente di intensità, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai +23°C. I venti provenienti dall’Est – Sud Est potrebbero portare a una leggera pioviggine, con una probabilità del 50%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Follonica, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature stabili e venti di intensità leggera. Si consiglia di monitorare costantemente l’evoluzione delle previsioni per eventuali aggiornamenti sulla situazione meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° prob. 14 % 7.1 E max 7.3 Levante 75 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.8° perc. +22.1° Assenti 6.8 ENE max 6.9 Grecale 77 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +25.6° perc. +25.8° 0.18 mm 4.7 E max 6.8 Levante 62 % 1014 hPa 10 cielo sereno +28.8° perc. +29.7° prob. 16 % 11.2 SSO max 13.4 Libeccio 53 % 1014 hPa 13 cielo sereno +27.9° perc. +29.6° Assenti 14.1 SO max 16.2 Libeccio 63 % 1013 hPa 16 cielo sereno +27.1° perc. +28.8° prob. 4 % 7.9 S max 11.3 Ostro 67 % 1012 hPa 19 poche nuvole +23.7° perc. +24.4° prob. 22 % 7.4 ESE max 8.8 Scirocco 86 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +22.7° perc. +23.4° 0.28 mm 10 ESE max 13.1 Scirocco 92 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:41

