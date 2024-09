Meteo Forlì, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Forlì indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio. Le condizioni di vento saranno moderate, con raffiche che potranno toccare i 39,4 km/h.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con un cielo sereno e una temperatura di 20,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 6%, e l’umidità si manterrà al 67%. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 26,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si attesterà tra i 14,6 km/h e i 24 km/h, con direzione sud-sudovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, che diventerà quasi totale, con un cielo coperto al pomeriggio e temperature che scenderanno fino a 22,6°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 64%. Il vento si presenterà fresco, con raffiche che potranno arrivare fino a 43,5 km/h.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,2°C. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 60%. La velocità del vento si ridurrà, ma continuerà a mantenere una certa intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Forlì indicano un inizio di giornata piacevole, ma con un progressivo aumento della nuvolosità che porterà a un pomeriggio e una sera caratterizzati da un cielo coperto. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo tornerà a farci visita nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.8° perc. +20.7° Assenti 12.7 SSO max 30 Libeccio 67 % 1007 hPa 3 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° Assenti 10.2 SSO max 19.3 Libeccio 73 % 1006 hPa 6 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 14.6 SSO max 39.3 Libeccio 73 % 1007 hPa 9 nubi sparse +25.1° perc. +25.3° prob. 11 % 24.3 SSO max 44.8 Libeccio 62 % 1008 hPa 12 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 24 % 24 SO max 40 Libeccio 57 % 1008 hPa 15 cielo coperto +24.6° perc. +24.8° prob. 24 % 18.8 SO max 40.5 Libeccio 64 % 1007 hPa 18 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° prob. 20 % 10.4 SSO max 25.2 Libeccio 60 % 1008 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.3° Assenti 8.9 SSO max 14.7 Libeccio 60 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:54

