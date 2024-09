Meteo Formigine, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Formigine indicano un Giovedì 19 Settembre caratterizzato da condizioni prevalentemente piovose, con una significativa copertura nuvolosa che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +13,2°C e +16,4°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 27,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai +13,2°C e +13,3°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà di circa 11,8 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si attesteranno intorno ai 1,74 mm.

Durante la mattina, la situazione non subirà sostanziali variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la temperatura attorno ai +14°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento si presenterà più leggero, con velocità che scenderanno a circa 9 km/h. Le precipitazioni, seppur più leggere, continueranno a manifestarsi, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,3 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente. Si passerà da pioggia leggera a cielo coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di +16,4°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 4,5 km/h, e la probabilità di pioggia si ridurrà, anche se non sarà del tutto assente. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +14,5°C. Le precipitazioni diventeranno sporadiche, con una probabilità di pioggia che scenderà al 3%. Il vento continuerà a essere leggero, contribuendo a un clima più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Formigine nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo un Giovedì piovoso, si prevede un Venerdì con cieli più sereni e temperature in aumento, mentre il weekend potrebbe portare un ulteriore innalzamento delle temperature e una diminuzione dell’umidità. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, con giornate più luminose e asciutte.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +13.3° perc. +13.2° 1.74 mm 11.8 ONO max 27.3 Maestrale 97 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +13.2° perc. +13.1° 0.4 mm 10.1 ONO max 23.7 Maestrale 97 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +13.7° perc. +13.5° 0.17 mm 9 ONO max 17 Maestrale 93 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +14.8° perc. +14.6° 0.15 mm 6.4 NO max 13.8 Maestrale 89 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.39 mm 5.7 NO max 11.9 Maestrale 87 % 1017 hPa 15 cielo coperto +16° perc. +16° prob. 52 % 4.7 OSO max 5.3 Libeccio 90 % 1017 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° prob. 49 % 5.1 OSO max 5 Libeccio 90 % 1018 hPa 21 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° prob. 3 % 6.1 O max 6.4 Ponente 91 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:14

