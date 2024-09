Meteo Formigine, le previsioni per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Formigine prevedono condizioni meteorologiche mutevoli durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata, con precipitazioni moderate nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C durante la notte e saliranno gradualmente fino a raggiungere i +25°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà elevata, con valori che si attesteranno intorno al 90%.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con piogge leggere e temperature intorno ai +20°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento soffierà a velocità leggera dai diversi punti cardinali.

Al risveglio, nella mattina, le piogge leggere continueranno ad interessare la zona con temperature che si manterranno stabili intorno ai +22°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che raggiungerà il 86%.

Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno diventando moderate, con temperature che raggiungeranno i +25°C. La copertura nuvolosa sarà ancora alta, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%.

In serata, le piogge si attenueranno lasciando spazio a nubi sparse e temperature intorno ai +19°C. La probabilità di precipitazioni sarà più bassa rispetto al pomeriggio, con un’umidità che si manterrà elevata intorno al 90%.

In base alle previsioni, nei prossimi giorni a Formigine si prevedono condizioni meteorologiche instabili con possibili piogge anche per Venerdì e Sabato. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.82 mm 4 O max 6.8 Ponente 92 % 1012 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +20.5° prob. 78 % 1.4 S max 3.3 Ostro 92 % 1011 hPa 6 nubi sparse +20.4° perc. +20.8° prob. 75 % 3.5 E max 6.4 Levante 92 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +22° perc. +22.6° 0.31 mm 7.6 ENE max 10.7 Grecale 86 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +24.2° perc. +24.6° 0.52 mm 5.2 NNE max 7.7 Grecale 74 % 1009 hPa 15 pioggia moderata +23.1° perc. +23.6° 2.74 mm 11.5 N max 13.8 Tramontana 80 % 1009 hPa 18 cielo coperto +19.6° perc. +20.1° prob. 80 % 4.4 NNE max 9.9 Grecale 93 % 1011 hPa 21 nubi sparse +19.1° perc. +19.5° prob. 31 % 4.5 SE max 6.8 Scirocco 94 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:41

