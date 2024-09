Meteo Francavilla Fontana, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa e da possibili piogge nel corso della sera. Le temperature si manterranno moderate, con valori che varieranno tra i 16,3°C e i 22,7°C. I venti, prevalentemente da nord-ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 30,7 km/h nel pomeriggio. La probabilità di precipitazioni aumenterà nel corso della giornata, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,9°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore a 17,2°C. La velocità del vento sarà di circa 21,9 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 33,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1008 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,4°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19 km/h, e l’umidità scenderà fino al 35%. Le condizioni di bel tempo favoriranno una piacevole mattinata, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 96% alle 13:00. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a 19,4°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, con punte di 30,7 km/h, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 28%. L’umidità aumenterà, portandosi al 47%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di piogge leggere. Alle 21:00, si registrerà una temperatura di 17,6°C con pioggia leggera e un’umidità del 58%. Le condizioni di pioggia continueranno anche alle 22:00, con una temperatura di 16,9°C e una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 28%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Francavilla Fontana indicano un Sabato che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in una giornata più grigia e piovosa nel corso della sera. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare un clima variabile, con possibilità di ulteriori piogge e temperature in calo. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.9° perc. +17.2° prob. 9 % 21.9 NO max 33.5 Maestrale 57 % 1008 hPa 3 cielo sereno +15.8° perc. +15° prob. 16 % 19.7 NO max 42.4 Maestrale 61 % 1009 hPa 6 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° prob. 16 % 21.1 NO max 33 Maestrale 58 % 1010 hPa 9 poche nuvole +21° perc. +20.2° prob. 11 % 21.3 NO max 27.2 Maestrale 39 % 1011 hPa 12 poche nuvole +22.7° perc. +21.9° prob. 20 % 21 NNO max 24.9 Maestrale 36 % 1011 hPa 15 cielo coperto +19.4° perc. +18.6° prob. 11 % 25.2 NNO max 27.6 Maestrale 47 % 1012 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +17.2° Assenti 11.8 N max 25.6 Tramontana 52 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +17.6° perc. +16.9° 0.14 mm 11.5 NO max 26.3 Maestrale 58 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.