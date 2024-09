Meteo Frattamaggiore, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 11 Settembre, Frattamaggiore si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà quasi completamente privo di nuvole per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 22,4°C della notte e i 28,8°C nel corso della mattina. La presenza di una leggera brezza accompagnerà le ore del giorno, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. Tuttavia, nella sera, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere, che potrebbero manifestarsi verso le ore notturne.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Frattamaggiore registrerà un cielo sereno con una temperatura di +22,4°C e un’umidità del 48%. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà le ore notturne, mantenendo le condizioni di calma. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 21°C fino all’alba.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che raggiungeranno i 28,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 31%, mentre il vento, sempre da Ovest-Sud Ovest, si intensificherà leggermente, raggiungendo i 12,1 km/h. Queste condizioni favoriranno un clima ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi sui 27,5°C alle ore 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che continuerà a rendere l’atmosfera gradevole. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 38% verso le ore 16:00.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento significativo. A partire dalle 22:00, Frattamaggiore sperimenterà piogge leggere, con una temperatura di 23,2°C e un’umidità che salirà fino al 68%. Le precipitazioni, seppur leggere, potrebbero continuare anche nelle ore successive, portando a un aumento dell’umidità e a un abbassamento delle temperature.

In conclusione, le previsioni meteo per Frattamaggiore indicano una giornata inizialmente serena e calda, con temperature piacevoli e condizioni ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è importante tenere in considerazione il cambiamento previsto nella sera, con l’arrivo di piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una maggiore instabilità meteorologica, quindi sarà opportuno monitorare attentamente le previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.4° perc. +22° Assenti 7.2 NE max 9.5 Grecale 48 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +21.1° Assenti 7.1 NNE max 8.9 Grecale 53 % 1009 hPa 6 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 6.9 NE max 9.5 Grecale 53 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26.7° perc. +26.4° Assenti 3.7 NE max 4.9 Grecale 35 % 1009 hPa 12 cielo sereno +28.8° perc. +27.8° Assenti 12.1 OSO max 8.6 Libeccio 31 % 1009 hPa 15 cielo sereno +27.5° perc. +27.1° Assenti 14.3 OSO max 11.8 Libeccio 38 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.7° perc. +24.6° prob. 3 % 9.2 O max 10.9 Ponente 51 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° prob. 13 % 5.5 O max 7.5 Ponente 65 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:14

