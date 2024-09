Meteo Frosinone, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 28 Settembre, Frosinone si troverà ad affrontare un meteo variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa varierà, passando da condizioni di cielo coperto a momenti di sereno, con un aumento della ventilazione che accompagnerà il cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, Frosinone registrerà la presenza di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 19,7°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 2%. Con l’avanzare delle ore, le condizioni meteo inizieranno a deteriorarsi, portando a piogge leggere che si intensificheranno nella mattina. Tra le 06:00 e le 08:00, si prevedono piogge moderate, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento significativo, con il ritorno di un cielo sereno e temperature che toccheranno i 23°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 22 km/h. Questo clima più stabile favorirà attività all’aperto, rendendo il pomeriggio particolarmente gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 14°C. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con poche nuvole sparse. La ventilazione si attenuerà, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole per le ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Frosinone indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un netto miglioramento nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.7° perc. +20.2° prob. 2 % 6.7 E max 9 Levante 94 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +18.9° perc. +19.3° 0.18 mm 3.3 E max 3.5 Levante 95 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +19.5° perc. +20° 0.61 mm 2.8 O max 3.5 Ponente 95 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +21.2° perc. +21.3° 0.26 mm 8.4 OSO max 12 Libeccio 76 % 1013 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.5° prob. 67 % 13.5 O max 20.6 Ponente 46 % 1013 hPa 15 cielo sereno +20.4° perc. +19.8° Assenti 13.1 OSO max 16.1 Libeccio 52 % 1014 hPa 18 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° Assenti 4.6 S max 4.6 Ostro 79 % 1015 hPa 21 poche nuvole +14.7° perc. +14.3° Assenti 3.6 NE max 3.4 Grecale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:48

