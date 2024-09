Meteo Galatina, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Galatina di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di nuvolosità variabile. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,8 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 21,7°C alle 07:00, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 100% al 48% entro le 09:00. La velocità del vento varierà tra i 22,3 km/h e i 25,1 km/h, mantenendo una direzione costante da Sud – Sud Est. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,33 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della piovosità, con piogge leggere che si intensificheranno. La temperatura massima raggiungerà i 23,8°C alle 14:00, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 94%. La velocità del vento continuerà a diminuire, scendendo fino a 15,5 km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con valori che potranno arrivare fino a 0,33 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,9°C alle 19:00. Le piogge, sebbene più leggere, continueranno a cadere, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta, attorno al 95%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 10,5 km/h, mantenendo una direzione da Sud. Le precipitazioni saranno moderate, con valori che si aggireranno intorno ai 0,55 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Galatina nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento significativo. Giovedì e Venerdì si prevede un’ulteriore instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Mercoledì. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +19.8° perc. +19.8° 2.01 mm 3.8 SSE max 5.1 Scirocco 77 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +19.1° perc. +19.3° 0.96 mm 22.3 ESE max 33.7 Scirocco 83 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +21.7° perc. +21.7° 0.23 mm 23.8 SE max 26.5 Scirocco 70 % 1014 hPa 10 nubi sparse +23.2° perc. +23.2° prob. 53 % 25.8 SSE max 25.5 Scirocco 65 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +23.6° perc. +23.7° 0.33 mm 18.5 SSE max 19.6 Scirocco 63 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +22.8° perc. +22.9° 0.19 mm 13.8 SSE max 17.3 Scirocco 68 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +20.9° perc. +21° 0.55 mm 10.5 S max 17.2 Ostro 76 % 1014 hPa 22 pioggia moderata +19.7° perc. +19.8° 1.63 mm 7.1 SSO max 7.9 Libeccio 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 18:46

