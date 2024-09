Meteo Galatina, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Galatina di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 21,5°C. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a una mattina di sole e temperature in aumento. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera. La sera si presenterà con un cielo coperto, mantenendo temperature fresche.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, Galatina avrà un cielo prevalentemente nuvoloso. Le temperature si muoveranno tra 17,1°C e 21,5°C, con una leggera brezza che soffierà da Nord Ovest a una velocità variabile tra 17,4 km/h e 25,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51-61%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1008-1010 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà sereno con temperature che raggiungeranno i 23,4°C. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo una velocità di circa 16-22 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, arrivando a valori tra il 33% e il 55%. Questo periodo di bel tempo favorirà attività all’aperto, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo. Si prevede l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 13:00, con temperature che si aggireranno attorno ai 22,4°C. Le nubi sparse aumenteranno, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 74%. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potrebbero toccare i 25,9 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi verso il 50%.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno fino a 18,5°C. La brezza continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta, attorno ai 12-16 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50-54%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante attorno ai 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Galatina di Sabato 14 Settembre evidenziano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che vedrà un cambiamento nel pomeriggio con l’arrivo di piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, rendendo la settimana successiva promettente per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° prob. 17 % 18.4 ONO max 27.3 Maestrale 55 % 1008 hPa 4 nubi sparse +17.2° perc. +16.6° prob. 11 % 18.1 NO max 29.4 Maestrale 61 % 1009 hPa 7 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 19.8 NO max 29.7 Maestrale 51 % 1010 hPa 10 cielo sereno +22.7° perc. +21.9° Assenti 20.8 NO max 24.9 Maestrale 34 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +22.4° perc. +21.8° 0.1 mm 19 NNO max 21.6 Maestrale 41 % 1011 hPa 16 nubi sparse +20.3° perc. +19.6° prob. 31 % 24.8 N max 25.9 Tramontana 48 % 1012 hPa 19 nubi sparse +19.4° perc. +18.7° prob. 12 % 14.1 N max 22 Tramontana 50 % 1013 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +18.2° prob. 4 % 16.6 NO max 26.3 Maestrale 54 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 18:53

