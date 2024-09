Meteo Galatina, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Galatina di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto instabile, con piogge leggere al mattino e un progressivo miglioramento nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 26,4°C. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo coperto al mattino a condizioni più serene nel pomeriggio.

Durante la notte, Galatina si troverà sotto un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 29,2 km/h provenienti da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non si escluderanno brevi piogge.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si registreranno piogge leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,17 mm. La temperatura percepita scenderà leggermente, attestandosi sui 23°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 32,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 68%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 26,4°C. I venti si attenueranno leggermente, con velocità attorno ai 20 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità scenderà al 46%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, ma senza piogge. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendosi moderati. L’umidità si attesterà attorno al 46%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Galatina mostrano un trend di stabilizzazione. Sabato e Domenica si prevede un aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno, con minime probabilità di pioggia. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e gradevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +23.4° perc. +23.5° prob. 25 % 23 OSO max 36.6 Libeccio 64 % 1007 hPa 5 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° prob. 75 % 24.9 SSO max 42.4 Libeccio 60 % 1006 hPa 8 pioggia leggera +24.1° perc. +24.2° 0.43 mm 32.6 SO max 44.6 Libeccio 63 % 1007 hPa 11 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 87 % 31.1 OSO max 35.3 Libeccio 46 % 1008 hPa 14 nubi sparse +25.4° perc. +25.3° Assenti 22.1 OSO max 21.4 Libeccio 49 % 1007 hPa 17 nubi sparse +23.4° perc. +23.1° Assenti 26.5 O max 32.9 Ponente 51 % 1007 hPa 20 nubi sparse +21.8° perc. +21.2° Assenti 25.4 O max 36.7 Ponente 45 % 1010 hPa 23 nubi sparse +22.1° perc. +21.6° Assenti 15.6 O max 24.2 Ponente 47 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 18:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.