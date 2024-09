Meteo Gallarate, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Gallarate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati durante tutto il giorno. La temperatura percepita varierà, ma si attesterà intorno ai 19°C nel pomeriggio. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da nord-nord ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 36 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 30% e il 62%.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 11°C. La mattina inizierà con condizioni simili, ma le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’assenza di precipitazioni prevista per tutta la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19,9°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La brezza vivace accompagnerà le ore più calde, rendendo l’atmosfera più fresca e gradevole. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un cielo coperto che non lascerà spazio al sole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, ma si potranno notare delle nubi sparse verso la fine della giornata. I venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo un’intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gallarate nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una continua presenza di nuvole. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno stabili, con un’assenza di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto non offrirà molte opportunità di godere di giornate soleggiate nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.4° perc. +10° Assenti 14.1 NNO max 35.7 Maestrale 53 % 1015 hPa 3 cielo coperto +10.9° perc. +9.4° Assenti 13.3 NNO max 33.6 Maestrale 54 % 1015 hPa 6 cielo coperto +11° perc. +9.6° Assenti 13.3 NNO max 36.6 Maestrale 57 % 1015 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +14.4° Assenti 13.9 NNO max 36 Maestrale 48 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.4° perc. +18.2° Assenti 15.4 N max 26.9 Tramontana 30 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.3° perc. +18.2° Assenti 12.2 NNE max 24.8 Grecale 35 % 1014 hPa 18 cielo coperto +14.6° perc. +13.4° Assenti 9.7 NNE max 20.8 Grecale 51 % 1015 hPa 21 cielo coperto +11.7° perc. +10.4° Assenti 11.9 N max 24.7 Tramontana 58 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:32

