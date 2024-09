Meteo Gallarate, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Gallarate indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 18°C nel pomeriggio. La presenza di piogge leggere, soprattutto nel pomeriggio e in serata, sarà un elemento distintivo di questa giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e si registrerà una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest, con velocità di circa 2,9 km/h. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 95%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1006 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno tra i 14°C e i 17°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 90%. Le probabilità di pioggia saranno contenute, ma non si escludono brevi rovesci.

Il pomeriggio porterà un cambiamento più marcato, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno progressivamente. Le temperature toccheranno il massimo di 18°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 8,2 km/h, e l’umidità si manterrà attorno all’86%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno variare tra 0,12 mm e 0,68 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità che potrà variare da leggera a moderata. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, superando il 90%. Le condizioni di instabilità atmosferica si protrarranno anche nella notte successiva.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gallarate nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare durante le ore pomeridiane e serali, quando le precipitazioni saranno più probabili.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 80 % 2.9 ONO max 3.5 Maestrale 95 % 1006 hPa 3 cielo coperto +14.3° perc. +14.3° prob. 14 % 4.6 N max 5.1 Tramontana 94 % 1006 hPa 6 nubi sparse +13.8° perc. +13.7° prob. 18 % 3.7 NNO max 4.3 Maestrale 94 % 1007 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° prob. 37 % 1.1 NE max 3.4 Grecale 89 % 1008 hPa 12 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 44 % 6 E max 9.5 Levante 88 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.21 mm 5.7 E max 11.5 Levante 87 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.34 mm 5.7 NE max 6.4 Grecale 91 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.71 mm 1.8 ENE max 9.7 Grecale 91 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:07

