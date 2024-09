Meteo Garbagnate Milanese, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Garbagnate Milanese si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, ma il cielo rimarrà comunque in gran parte coperto fino al pomeriggio. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3 km/h e i 6,5 km/h, con direzione prevalentemente orientale.

Durante la mattina, le temperature si alzeranno lentamente, raggiungendo circa 16,9°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C e 16,8°C, senza variazioni significative. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, e le probabilità di pioggia rimarranno minime. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma non si prevedono raffiche significative. L’umidità potrebbe aumentare fino al 71%, rendendo l’aria un po’ più pesante.

La sera porterà con sé temperature in lieve calo, attorno ai 15°C, con un cielo sempre coperto. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e la pressione atmosferica continuerà a scendere, attestandosi intorno ai 1012 hPa. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Garbagnate Milanese indicano una giornata di cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si assisterà a un possibile miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di schiarite e un lieve innalzamento delle temperature. Tuttavia, per ora, si consiglia di prepararsi a una giornata grigia e umida, con un’attenzione particolare alle condizioni di umidità e vento.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° Assenti 4.7 ENE max 10.1 Grecale 76 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 5 NNE max 7.3 Grecale 78 % 1018 hPa 6 nubi sparse +13.1° perc. +12.5° Assenti 3.6 NE max 4.9 Grecale 76 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.4° prob. 1 % 3.3 SE max 4.7 Scirocco 64 % 1018 hPa 12 cielo coperto +16.6° perc. +15.9° prob. 2 % 4.9 SE max 5.4 Scirocco 63 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.5° perc. +15.9° prob. 5 % 6 ESE max 7.1 Scirocco 65 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15° prob. 9 % 4.5 E max 7.8 Levante 72 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° prob. 6 % 2.7 ENE max 6.3 Grecale 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.