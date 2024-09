Meteo Garbagnate Milanese, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, Garbagnate Milanese si troverà ad affrontare un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni, che si trasformeranno in una copertura nuvolosa crescente nel pomeriggio e nella sera. Le temperature oscilleranno tra i 12,1°C della notte e i 21,4°C nel primo pomeriggio, con un calo previsto verso la sera.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 40%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno agli 8,2 km/h da Nord-Nord Ovest. Con l’avanzare delle ore, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo condizioni di cielo sereno fino alle prime ore del mattino. Le temperature percepite si manterranno leggermente inferiori, con valori attorno ai 11°C.

Nella mattina, si prevede un cielo completamente sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 7%, e il vento sarà debole, con velocità comprese tra 3,2 km/h e 5,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 41%, garantendo un clima piacevole e asciutto.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa fino all’86%. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 21,4°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 19°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 9,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 15,4°C a fine giornata. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi tra 2,7 km/h e 5,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Garbagnate Milanese indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli e temperature gradevoli, ma che si concluderà con cieli nuvolosi e un abbassamento delle temperature. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere, rendendo opportuno monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.1° perc. +11.3° Assenti 8.2 NNO max 14.3 Maestrale 73 % 1021 hPa 3 cielo sereno +11.7° perc. +10.8° Assenti 7.6 NNO max 11.7 Maestrale 72 % 1020 hPa 6 cielo sereno +12° perc. +11.1° Assenti 5.3 N max 7.5 Tramontana 71 % 1020 hPa 9 cielo sereno +17.9° perc. +17.1° Assenti 1.4 SSO max 2.2 Libeccio 50 % 1020 hPa 12 cielo sereno +21.2° perc. +20.4° Assenti 4.4 S max 3.7 Ostro 41 % 1019 hPa 15 cielo coperto +20.1° perc. +19.4° Assenti 7.9 SSE max 7.1 Scirocco 46 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.3° perc. +16.7° Assenti 2.7 NO max 4 Maestrale 63 % 1019 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° Assenti 3.1 NNO max 4.6 Maestrale 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:23

