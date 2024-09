Meteo Genova, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Genova indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 20,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 38,1 km/h. L’umidità, sebbene variabile, si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 35% e il 61%.

Durante la notte, Genova si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 73%, con una leggera brezza proveniente da Nord. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 22%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 19,3°C entro le 11:00. La ventilazione si manterrà attorno ai 20 km/h, con direzione Nord-Nord Ovest. L’umidità scenderà fino al 38%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Il pomeriggio si preannuncia come il momento più caldo della giornata, con temperature che toccheranno i 20,6°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La brezza tesa continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e ventilata. Le condizioni di stabilità atmosferica garantiranno un’assenza di precipitazioni, con umidità che si attesterà attorno al 35%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi attorno ai 15°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza rischio di pioggia. La ventilazione si attenuerà, con intensità che scenderà a valori più contenuti. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Genova nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature simili e un cielo che si manterrà per lo più sereno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.1° perc. +13.7° prob. 7 % 20 NNO max 27.6 Maestrale 85 % 1005 hPa 4 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 20.9 NNO max 28 Maestrale 86 % 1006 hPa 7 poche nuvole +14° perc. +13.4° Assenti 19.5 NNO max 26.4 Maestrale 76 % 1008 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +17.4° Assenti 19.8 NNO max 37.6 Maestrale 42 % 1009 hPa 13 cielo sereno +20.2° perc. +19.2° Assenti 19.2 NNO max 32.4 Maestrale 37 % 1010 hPa 16 cielo sereno +20° perc. +19.2° Assenti 13.6 N max 38.1 Tramontana 40 % 1011 hPa 19 cielo sereno +15.7° perc. +14.8° Assenti 12.2 N max 14.7 Tramontana 58 % 1014 hPa 22 nubi sparse +15° perc. +14° Assenti 15.7 NNO max 21.2 Maestrale 58 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:33

