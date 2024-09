Meteo Genova, le previsioni per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Genova indicano nubi sparse e temperature stabili intorno ai +19°C la notte di Venerdì, seguite da una mattina con pioggia leggera e +23,2°C. Nel pomeriggio, nubi sparse e +24,5°C, mentre in serata il cielo sarà parzialmente coperto. Sabato si prospetta sereno al mattino e più nuvoloso la sera, con temperature che varieranno dai +20°C ai +26,1°C. Domenica, invece, si prevede un peggioramento con pioggia moderata e temperature intorno ai +22,5°C. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e alle piogge intense in arrivo.

Venerdì 6 Settembre

Nel corso della notte, a Genova si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 67%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità intorno ai 9,4km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’88% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

La mattina proseguirà con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 50%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +23,2°C intorno alle 09:00, quando è prevista una pioggia leggera con una probabilità del 74% e una velocità del vento di 3,9km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 72%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 50-60%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,5°C con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est con velocità intorno ai 11km/h. L’umidità sarà intorno al 67% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 40%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +20,3°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est manterrà una velocità intorno ai 7,6km/h. L’umidità sarà stabile intorno all’82%.

Sabato 7 Settembre

Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 22%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20°C con una brezza leggera proveniente da Nord con velocità intorno ai 9,5km/h. L’umidità sarà intorno al 78% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Il mattino di Sabato sarà caratterizzato da un cielo sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +25,2°C intorno alle 09:00. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest manterrà una velocità intorno ai 3,6km/h. L’umidità sarà intorno al 57%.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10-20%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,1°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità intorno ai 3,9km/h. L’umidità sarà intorno al 53% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

In serata, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 75-80%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,8°C con una brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità intorno ai 5km/h. L’umidità sarà intorno al 67%.

Domenica 8 Settembre

Nella notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 47%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,2°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est con velocità intorno ai 6,1km/h. L’umidità sarà intorno al 70% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Durante la mattina, è prevista pioggia leggera con una probabilità intorno al 50-70%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,7°C con una brezza proveniente da Sud Est con velocità intorno ai 11,4km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 96%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche peggioreranno con pioggia moderata e una probabilità del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,5°C con una brezza proveniente da Sud – Sud Est con velocità intorno ai 14,5km/h. L’umidità sarà molto elevata, intorno al 94%.

In serata, la situazione meteorologica sarà critica con forte pioggia e una probabilità del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,1°C con una brezza leggera proveniente da Nord con velocità intorno ai 7,8km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 92%.

In conclusione, il fine settimana a Genova sarà caratterizzato da un inizio con condizioni meteorologiche variabili il Venerdì, seguito da una giornata di Sabato con tempo stabile e soleggiato, per poi peggiorare drasticamente nella giornata di Domenica con piogge abbondanti e temperature più fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e di prendere le dovute precauzioni in caso di piogge intense.

