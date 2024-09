Meteo Genova, le previsioni per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con una copertura del 62% e temperature intorno ai +15,8°C. Durante la mattina, la nuvolosità aumenterà fino al 96%, con temperature che raggiungeranno i +19,7°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto e la temperatura massima si attesterà a 19,8°C. Martedì, il cielo presenterà nubi sparse e temperature di circa +15,2°C, ma nel pomeriggio diventerà completamente coperto, con piogge leggere in serata. Mercoledì, le piogge saranno più intense, con accumuli significativi. Giovedì, il cielo rimarrà coperto senza precipitazioni.

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 62%. La temperatura si attesterà attorno ai +15,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di +15,5°C. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 7,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 96%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +19,7°C alle 12:00. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 4,5 km/h e 9,5 km/h, sempre da direzione Nord. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà intorno al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto e la temperatura massima si stabilirà attorno ai 19,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La velocità del vento varierà tra 3,4 km/h e 7,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente sud-occidentale. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 60-71%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e una temperatura in calo fino a +15,3°C alle 23:00. La velocità del vento sarà molto leggera, con valori che non supereranno i 4,2 km/h. Anche in questa fase non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà elevata, toccando il 86%.

Martedì 1 Ottobre

Durante la notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,2°C, con una temperatura percepita di +15,1°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà alta, attorno all’87%.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma la temperatura salirà fino a +19°C alle 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 82%, mentre la velocità del vento si manterrà tra 3,4 km/h e 5,9 km/h. Anche in questa fascia oraria non si registreranno piogge, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70-76%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,4°C alle 14:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e la velocità del vento varierà tra 5,2 km/h e 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mentre l’umidità si manterrà intorno al 76-79%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto e si registreranno le prime piogge leggere a partire dalle 22:00, con una temperatura di +17,4°C. La velocità del vento sarà di 6,1 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’85%.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai +17,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di +17,4°C. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di 0,22 mm.

Durante la mattina, le piogge continueranno, con una temperatura che scenderà fino a +16,4°C alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento varierà tra 6,8 km/h e 17,7 km/h. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli che raggiungeranno i 4,64 mm alle 09:00.

Nel pomeriggio, le piogge si manterranno moderate, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +16,2°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento sarà di 13,8 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli di 1,3 mm.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto e le piogge leggere continueranno, con una temperatura di +15,7°C alle 19:00. La velocità del vento sarà di 12,7 km/h e le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,31 mm.

Giovedì 3 Ottobre

Nella notte di Giovedì 3 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’81%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,5°C. La velocità del vento sarà di 12,9 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 16,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà alta, attorno al 89%.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto e la temperatura si stabilizzerà attorno ai +15,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 89%, mentre la velocità del vento si manterrà tra 12,1 km/h e 13,9 km/h. Anche in questa fascia oraria non si registreranno piogge, mentre l’umidità si attesterà intorno all’85-89%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura massima si stabilirà attorno ai +16,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e la velocità del vento varierà tra 12 km/h e 13,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mentre l’umidità si manterrà alta.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto e la temperatura scenderà fino a +15,4°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di 13,4 km/h e non si prevedono piogge, con l’umidità che si attesterà attorno al 89%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, caratterizzato da nubi sparse e piogge leggere. Le temperature si manterranno miti, con valori che oscillano tra i +15°C e i +19°C. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni, soprattutto per Martedì e Mercoledì, quando le piogge potrebbero risultare più intense.

