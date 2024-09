Meteo Giarre, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Giarre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 18°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento graduale, raggiungendo i 23°C entro le ore centrali della giornata. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, con valori che si aggireranno attorno al 60%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4 e i 10 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 18,1°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno fino alle prime luci dell’alba, quando si registreranno condizioni di poche nuvole. La mattina si aprirà con temperature in aumento, che toccheranno i 21,3°C alle 07:00, con una copertura nuvolosa che si intensificherà progressivamente. A partire dalle 12:00, il cielo diventerà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno sui 21-22°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità si farà sentire, raggiungendo il 55%. La velocità del vento si manterrà leggera, contribuendo a un clima gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si aggirerà attorno al 62%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Giarre suggeriscono una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso, con temperature moderate e umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un abbassamento dell’umidità, rendendo le giornate più piacevoli. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +17.5° prob. 31 % 8.6 ONO max 11.2 Maestrale 62 % 1015 hPa 4 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° prob. 30 % 6.2 NO max 6.9 Maestrale 65 % 1015 hPa 7 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° prob. 6 % 3.1 NO max 9.9 Maestrale 50 % 1015 hPa 10 nubi sparse +24° perc. +23.6° prob. 16 % 7.3 SSE max 9.7 Scirocco 44 % 1014 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21.5° prob. 40 % 7.4 NE max 9 Grecale 55 % 1014 hPa 16 cielo coperto +22° perc. +21.7° prob. 27 % 4.6 NNO max 10.7 Maestrale 57 % 1014 hPa 19 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° prob. 18 % 8.1 ONO max 9.3 Maestrale 62 % 1015 hPa 22 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° prob. 17 % 7.5 ONO max 7.9 Maestrale 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:02

