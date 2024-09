Meteo Gioia del Colle, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Gioia del Colle indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a 17°C. La mattina si presenterà con un cielo che tenderà a schiarirsi, portando a temperature che raggiungeranno i 24,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, mantenendo valori termici attorno ai 22°C. La sera si concluderà con un clima più fresco, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di 17,2°C e un’umidità del 76%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà con nubi sparse, mantenendo una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C.

La mattina si aprirà con una leggera brezza e temperature in aumento. Alle 07:00, il termometro segnerà 19,4°C, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 11%. Proseguendo verso le 11:00, la temperatura raggiungerà i 23,9°C, mentre l’umidità scenderà al 44%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature che scenderanno a 22,4°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 53%. Le condizioni di cielo coperto si manterranno fino a sera, quando le temperature scenderanno ulteriormente.

La sera si presenterà con un clima fresco e piacevole. Alle 20:00, la temperatura sarà di 19°C, con un’umidità del 67% e un cielo che si presenterà con poche nuvole. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni indicano un trend di temperature in lieve calo, con un’alternanza di momenti di cielo sereno e nuvoloso. Domani, si prevede una giornata simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi condizioni di maggiore instabilità. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aria aperta troveranno sicuramente piacevoli le temperature di questo periodo.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 9.4 N max 13.2 Tramontana 78 % 1019 hPa 4 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° Assenti 9.2 NNE max 14.6 Grecale 89 % 1019 hPa 7 poche nuvole +19.4° perc. +19.3° Assenti 8.7 N max 8.8 Tramontana 73 % 1019 hPa 10 nubi sparse +23.1° perc. +22.7° Assenti 4.4 NNE max 3.2 Grecale 48 % 1018 hPa 13 cielo coperto +24.7° perc. +24.3° Assenti 7.5 ENE max 8.5 Grecale 42 % 1017 hPa 16 cielo coperto +21.8° perc. +21.4° Assenti 10.2 ESE max 10.1 Scirocco 56 % 1017 hPa 19 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 7.3 SE max 9.6 Scirocco 67 % 1017 hPa 22 poche nuvole +18.3° perc. +18° Assenti 8 S max 13.1 Ostro 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:44

