Meteo Gioia del Colle, le previsioni per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Sabato 14 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 19,8°C nel tardo mattino. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17,1°C. La presenza di venti freschi, provenienti principalmente da Nord-Ovest, accompagnerà la giornata, contribuendo a un clima ventilato.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 43,6 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 19%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a toccare i 19,2°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che non supererà il 10%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una velocità di circa 22,9 km/h.

Nel pomeriggio, il clima cambierà leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa. Si prevede che il cielo diventi coperto attorno alle 13:00, con temperature che scenderanno a 17,3°C. Nonostante ciò, le precipitazioni rimarranno assenti e la probabilità di pioggia sarà contenuta sotto il 20%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 28,9 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Si prevede un cielo sereno con occasionali nubi sparse. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, con la possibilità di pioggia leggera verso le 21:00, ma senza accumuli significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle indicano una giornata variabile, con temperature gradevoli e un clima ventilato. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con la possibilità di un clima più instabile. Gli amanti del sole potranno approfittare della mattinata serena, mentre nel pomeriggio e in serata si dovranno preparare a condizioni più nuvolose. La situazione meteo richiederà attenzione, soprattutto per chi pianifica attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.9° perc. +13.1° prob. 25 % 26.2 NO max 45.1 Maestrale 66 % 1009 hPa 4 poche nuvole +14° perc. +13.1° prob. 21 % 25.2 NO max 42.1 Maestrale 64 % 1010 hPa 7 poche nuvole +16.1° perc. +15.2° prob. 12 % 25.6 NO max 34.8 Maestrale 54 % 1011 hPa 10 cielo sereno +19.2° perc. +18.3° prob. 38 % 22.9 NO max 26.4 Maestrale 43 % 1011 hPa 13 cielo coperto +17.3° perc. +16.4° prob. 18 % 28.9 NNO max 33 Maestrale 53 % 1012 hPa 16 nubi sparse +18.3° perc. +17.3° prob. 2 % 21.7 NNO max 29.6 Maestrale 42 % 1012 hPa 19 cielo sereno +15.9° perc. +15° Assenti 14.2 NNO max 26.1 Maestrale 57 % 1014 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +14.3° prob. 28 % 16.3 ONO max 32.7 Maestrale 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 18:58

