Meteo Gioia Tauro, le previsioni per il weekend 27 – 29 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3% e temperature attorno ai 22,5°C. La brezza leggera soffierà a 5,6 km/h. Durante la mattina, le temperature saliranno a 25°C e l’umidità scenderà al 52%. Nel pomeriggio, si raggiungeranno i 27,1°C con cielo sereno e vento a 8,9 km/h. Sabato, la notte inizierà serena, ma si evolverà in nubi sparse. Nel pomeriggio, arriveranno piogge leggere con temperature a 24,5°C. Domenica, il cielo sarà coperto con piogge a partire dalle 14:00 e temperature intorno ai 21°C.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno attorno ai 22,5°C, con una temperatura percepita di 22,4°C. La velocità del vento sarà di 5,6 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Proseguendo verso la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno, raggiungendo i 25°C alle 07:00. La brezza leggera continuerà a soffiare con una velocità di 2,5 km/h. L’umidità scenderà al 52%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1015 hPa.

Nel pomeriggio, il clima sarà ancora favorevole, con temperature che toccheranno i 27,1°C alle 12:00. Il cielo si manterrà sereno e la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 49% e non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature si abbasseranno a 23,5°C alle 18:00, con una leggera brezza da Nord. L’umidità aumenterà fino al 68% e la pressione atmosferica si attesterà a 1015 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre inizierà con un cielo sereno, ma si evolverà rapidamente verso nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 22,8°C a mezzanotte, con una leggera brezza da Est. L’umidità sarà al 64% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 09:00, quando le temperature raggiungeranno i 26,2°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 7,4 km/h da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 53% e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il tempo cambierà con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 15:00. Le temperature scenderanno a 24,5°C e la velocità del vento raggiungerà i 17,7 km/h. L’umidità aumenterà fino all’81%, con una probabilità di pioggia che si attesterà al 10%.

La sera porterà un cielo coperto con temperature in ulteriore calo, attorno ai 21,6°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà sui 12,7 km/h e l’umidità sarà al 77%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà nuvoloso.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre si presenterà con un cielo coperto e temperature di circa 21,1°C a mezzanotte. La velocità del vento sarà di 13,8 km/h da Nord-Nord Ovest, con un’umidità al 76% e una pressione atmosferica di 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a 20,9°C alle 01:00. La velocità del vento aumenterà fino a 16 km/h, mantenendo un alto livello di umidità al 75%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, si registreranno piogge leggere a partire dalle 14:00, con temperature che toccheranno i 21°C. La velocità del vento sarà di 25,7 km/h e l’umidità salirà fino al 70%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli di 0,33 mm.

Infine, nella sera, le piogge continueranno, con temperature che scenderanno a 19,9°C alle 20:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 16,3 km/h e l’umidità sarà al 72%. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, rendendo il fine settimana piuttosto variabile.

In conclusione, il fine settimana a Gioia Tauro si presenterà con un inizio promettente, ma con un cambiamento significativo nel tempo, specialmente durante il Sabato e la Domenica. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le previsioni di pioggia per pianificare al meglio le loro giornate.

