Meteo Giugliano in Campania, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giugliano in Campania di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,9°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con direzione prevalentemente meridionale.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’82%. Le temperature si aggireranno attorno ai 19,1°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 1,57mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 21,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,9km/h. Tuttavia, ci sarà ancora la possibilità di brevi piogge, con accumuli minimi di 0,21mm.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno i 22,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-sud ovest, con una velocità di circa 14,6km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno significativamente, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,5°C. Il vento sarà molto leggero, con velocità che non supereranno i 5,3km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un miglioramento significativo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Questo permetterà di godere di un clima più mite e di un’atmosfera più secca, ideale per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.1° perc. +19.1° 0.87 mm 5.7 S max 9.7 Ostro 77 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.4° perc. +18.3° 1.41 mm 5.4 S max 9.9 Ostro 79 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° prob. 79 % 6.3 SSE max 13 Scirocco 72 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +21.7° perc. +21.5° 0.2 mm 11.3 S max 12.6 Ostro 61 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +22.7° perc. +22.6° 0.19 mm 14.3 SSO max 14.3 Libeccio 57 % 1013 hPa 15 cielo sereno +22.5° perc. +22.3° prob. 63 % 13.4 SSO max 12.6 Libeccio 57 % 1013 hPa 18 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° prob. 50 % 5.5 SSO max 8.4 Libeccio 63 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 1.8 ENE max 4.5 Grecale 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.