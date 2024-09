Meteo Giussano, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Giussano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +13,4°C durante la notte a un massimo di +18,2°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità sarà significativa, con una copertura che si attesterà attorno all’82% nelle ore centrali della giornata. I venti si presenteranno leggeri, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 4,9 km/h, prevalentemente da direzione sud e sud-ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si manterranno attorno ai +14°C. L’umidità sarà elevata, oscillando intorno al 74%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 15%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si attesteranno tra +13,8°C e +17°C. L’umidità si manterrà alta, mentre la pressione atmosferica inizierà a scendere leggermente. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che non supereranno i 4,7 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che raggiungeranno il picco di +18,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 36%, permettendo qualche schiarita. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo un clima più gradevole. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con intensità che non supereranno i 4,9 km/h.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno nuovamente intorno ai +14°C. L’umidità aumenterà di nuovo, raggiungendo il 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano indicano una giornata variabile, con un inizio nuvoloso e un miglioramento temporaneo nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potrebbero trovare opportunità per godere di qualche ora di bel tempo, mentre le serate continueranno a mantenere un clima fresco e umido.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.3° perc. +13.7° prob. 8 % 3.6 ENE max 9.3 Grecale 74 % 1024 hPa 3 cielo coperto +14° perc. +13.4° prob. 12 % 2.1 NE max 5.2 Grecale 74 % 1024 hPa 6 cielo coperto +13.8° perc. +13.1° prob. 9 % 2.8 NNE max 5.5 Grecale 75 % 1024 hPa 9 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 1.9 OSO max 3.3 Libeccio 69 % 1024 hPa 12 nubi sparse +17.7° perc. +16.9° Assenti 3.9 SSO max 3.3 Libeccio 55 % 1022 hPa 15 nubi sparse +18° perc. +17.2° Assenti 3.9 SSO max 3.3 Libeccio 53 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 2.1 S max 3 Ostro 66 % 1020 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° Assenti 4.3 NE max 4.3 Grecale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:59

